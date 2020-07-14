Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, “Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak” ifadelerine yer verildi.

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Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak. — Boğaziçi Üni. (@UniBogazici) July 14, 2020

Liv Hospital de Ağaoğlu’nun üç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ağaoğlu kimdir?

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dört çocuklu ailenin tek kız çocuğu olarak 13 Ekim 1929’da doğan Ağaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1950’de mezun oldu.

1946’da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileriyle yazı hayatına başlayan Ağaoğlu, Halim Bey ile 1954’te evlendi. Ağaoğlu, tiyatro, şiir, roman gibi farklı türlerde eserler verdi.

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İlk romanı ‘Ölmeye Yatmak’ı 1973’te yayımlanan Ağaoğlu, farklı zamanlarda Sait Faik Hikaye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, Madaralı Roman ödüllerini almaya hak kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kütüphanesinde yazarın kişisel arşivi de mevcut. Arşiv de Ağaoğlu’nun yazı masası, daktilosu, ödülleri gibi özel eşyalarının yanısıra eşi ve arkadaşlarıyla yazışmaları da bulunuyor.