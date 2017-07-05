Yaz saati ‘tasarruf’ getirmedi: Elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 3.7 arttı

Türkiye’de yılın ilk yarısında gerçekleşen elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Enerji bakanlığı, yaz saati uygulamasını sabitlerken ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’projesini esas almıştı.

Reklam

Yaz saati uygulamasının etkilerinin ilk kez görüldüğü kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttığı ortaya çıkmıştı. Yılın son günlerinde arka arkaya yaşanan elektrik kesintilerinin maliyetinin saatte 2 milyon TL olduğu açıklanmıştı. 2016 yılındaki elektrik tüketimi, 2015’e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovat saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. En düşük tüketim bayramın ilk günü

AA’nın Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine dayandırdığına göre, Türkiye’de yılın ilk altı ayında toplam 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovat saat elektrik tüketildi.

En yüksek elektrik tüketimi 25 milyar 102 milyon 545 bin kilovat saatle ocak ayında gerçekleşirken, en düşük elektrik tüketimi yapılan ay 21 milyar 953 milyon 360 bin kilovat saatle nisan oldu.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artan tüketim, 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovat saat oldu.

Günlük olarak en düşük elektrik tüketimi Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 25 Haziran’da 554 milyon 358 bin kilovat saatle gerçekleşirken, en yüksek tüketim 886 milyon 830 bin kilovat saatle 30 Haziran’da yaşandı.

Geçen yılki tüketim

Türkiye’de geçen yılın ilk yarısında toplam 133 milyar 292 milyon 911 bin kilovat saat elektrik tüketilmişti.

Bu dönemde de aylık olarak en yüksek tüketim 23 milyar 725 milyon 726 bin kilovat saatle ocakta, en düşük tüketim de 21 milyar 301 milyon 824 bin kilovat saatle yine nisanda gerçekleşmişti.

Türkiye’nin geçen yılki toplam elektrik tüketimi 277,2 milyar kilovat saat olmuştu.