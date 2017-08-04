Yaz kabusu: Her yıl 500 kişi, sığ suya balıklama atladığı için hayatını kaybediyor

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Türkiye’de her yıl 500 kişi sığ suya balıklama atladığı için hayatını kaybediyor.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, bunların yarısı solunum yetmezliği nedeniyle ölüyor. Geriye kalanların bir kısmı da yaşamı boyunca omurilik felçli olarak tekerlekli sandalyede yaşamlarına devam ediyor.

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Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar, derinliğinden emin olunmayan, iki metreden sığ yerlere balıklama atlanmamasını söyledi.

Yaralananların yaş ortalaması 20-29 ve çoğunluğu erkek.

‘Su aldatıcı olabilir’

Çağlar şöyle konuştu: “Bu tip kazalarda en kıymetli organımız olan boyun omurilik bölgesi, kırık nedeniyle parçalanan omurga tarafından kesiliyor ya da sıkıştırılarak fonksiyon dışı kalıyor. Omurilik yaralanmalarında yanlış ilk yardım ise kazazedelerdeki hasarı artırmakla kalmıyor ölüme de yol açabiliyor. Yüzme biliyor olabilirsiniz ancak su aldatıcı olabilir. Size derin gibi görünen yer sığ olabilir.”

28 ilinin denize kıyısının bulunduğu Türkiye’de, İstanbul dışında uyarı tabelası olmadığını hatırlatan Çağlar, “Hayat karartan bu tip kazalarla ilgili olarak her yaz öncesi her ilin sağlık müdürlüğü, okullar ve sosyal farkındalık projesi altında sahillerde ve havuzlarda bilgilendirme ışığı ya da bilgi panolarının dikkat çekici bir şekilde bulundurulması gerekiyor” dedi.

Dört öneri

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil ise yaralanma halinde şunların yapılmasını önerdi:

“Olay anında ilk iş olarak 112 aranmalı.

Boyun mümkün olduğunca sabit tutulmalı, hareket ettirilmemeli, sert bir yakalıkla tespit edilmeli.

Hava yolu temin edilmeli ve akciğere kaçan suyun drenajı için hasta ters yan yatırılmalıdır. Bacaklardan tutulup, suyu boşaltması için sarkıtılmamalı.

Hastanın boynundaki şekil bozukluğu düzeltilmeye çalışılmamalı. Boyun omurları kırılmış olabilir. Ancak omurilik henüz hasar görmemişse, ilk yardım ve hastanın taşınması sırasında boyna verilecek uygunsuz bir pozisyon, kırık kemik parçalarının omuriliğe baskı yapması ve kesip hasar vermesine sebep olabilir.”