Yayladağı belediye başkanı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Hatay’ın Yayladağı ilçesinin belediye başkanı Mustafa Sayın, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sayın, testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık 2020’de Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmış, 6 Ocak’ta Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden 61 yaşındaki Mustafa Sayın bugün hayatını kaybetti.
AA’ya konuşan AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Sayın’ın ölüm haberini öğle saatlerinde aldıklarını söyledi.
AKP adayı olarak girdiği 2019’daki yerel seçimde belediye başkanlığını kazanan Sayın, evli ve üç çocuk babasıydı.