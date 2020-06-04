Yayını terk eden CHP’li İnce: Oy veren 16 milyona saygı göstereceksiniz

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi nedeniyle canlı yayını terk etmesine ilişkin, “Beni çağırıyorsanız bana oy veren 16 milyona saygı göstereceksiniz” dedi.

İnce, 29 Mayıs akşamı Haber Global TV’nin canlı yayına katılarak soruları yanıtladı. Ancak kanal, yayın sürerken, İstanbul’un Fethi etkinlikleri nedeniyle iki farklı etkinlikte Erdoğan’ın konuşmasını canlı olarak yayınladı. İki sene önce Erdoğan’ın karşısına cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olarak çıkan İnce, canlı yayınlara tepki göstererek programı terk etti.

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FOX TV’de bugün yayınlanan programda konuşan İnce, yaptıklarının şov olmadığını belirtti. CHP’li siyasetçi, “Herkese yapıyorlarmış, bana yapamazlar kardeşim. Eğer bu kendi iradeleriyle yapılmışsa rezalet, yok eğer Saray’ın baskısı ile yapılmışsa rezaletin karesi” ifadelerini kullandı.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beni çağırıyorsanız bana, kişiliğime, bana oy veren 16 milyona, mesleğinize saygı göstereceksiniz. Ben yayına gittim yayına beş dakika kala dediler ki; ‘Erdoğan’a bağlanmamız lazım’ dediler. ‘Nasıl olacak’ diye sordum, bana önce ‘Cumhurbaşkanı Okçular Vakfı’nda konuşacak, onu vermeyeceğiz ama Ayasofya konuşması var, orada mutlaka bir giriş yapmamız lazım’ dediler. ‘Peki ama apar topar sözümü kesmeyin, ara veriyormuş gibi yapın, ben de o ara mola olmuş olsun, ben de gidip geleyim. Bakın eleştiririm, tepkimi gösteririm’ dedim. Bir süre sonra meğer ekranda ortada Erdoğan’ın resmini koymuşlar. Ekranda benim sesim var. Görüntü Erdoğan’ın. Ayıp. Böyle devam ediyor. Sonra tekrar kestiler, Erdoğan’a bağlanınca bekledim. Bekledim, tepkimi göstermek için bekledim.

(Medyaya) Ben kendinizi ezdirmeyin diyorum. Özel bir durum olmadığı sürece beni orada bekletip bir başka partinin siyasi genel başkanına bağlanırsan ben orayı terk ederim. Bu yüzden bu medya düzeni iş yapmıyor, reyting almıyor.”