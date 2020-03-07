Yayınevi, Woody Allen’ın kitabını yayınlamaktan tepkiler nedeniyle vazgeçti

ABD’li oyuncu ve yönetmen Woody Allen’ın yeni anı kitabı ‘Apropos of Nothing’i yayınlayacağını duyuran Hachette Book Group’un çalışanlarının ‘istismar suçu işlediği gerekçesiyle’ kitabın yayımlanmasına karşı başlattığı mücadele sonuç verdi. Yayınevi, çalışanlarının iş bırakma eylemi başlatmasının ardından kitabı yayımlamaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta, kitabın 7 Nisan’da, Hachette Book Group’un bünyesinde bulunan Grand Central Publishing adlı yayınevi tarafından satışa sunulacağının duyurulmuştu. Bunu üzerine sosyal medyada tepki yağdı; Allen’ın, 12 yıl birlikte yaşadığı oyuncu Mia Farrow’un evlat edindiği Dylan Farrow’u yedi yaşındayken istismar ettiğine dair iddialar hatırlatılarak, kitabın yayımlanmaması yönünde çağrı yapıldı.

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75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8 — Kendra Barkoff Lamy (@kabarkoff) March 5, 2020

Kitabın yayımlanacağının duyurulmasının ardından, Allen’ın istismar ettiği öne sürülen Dylan Farrow da yaşadıklarını sosyal medyadan hatırlatarak tepkisini dile getirdi. Farrow’un yazar olan erkek kardeşi Ronan Farrow ise kitap basılması durumunda yayın eviyle anlaşmasını sonlandıracağını açıkladı.

Hey, just wanted to share my thoughts on some recent news: pic.twitter.com/ovPczgx8pB Reklam March 4, 2020

Hachette Book Group’a yönelik tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Şirketin New York kentindeki ofisinde yaklaşık 75 kişi kitabın yayımlanacak olmasını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Fotoğraf: Twitter

Kitabın yayınlanmayacağının açıklamasının ardından, Dylan ve Ronan Farrow sosyal medyada üzerinden şirkete ve iş bırakma eylemleriyle iptal kararını zorlayan çalışanlara teşekkür etti.

Kitabın yayın hakları Woody Allen’a geri verildi. Allen’ın profesyonel ve özel hayatını anlattığı kitabı başka bir yayın evine götürüp götürmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Stephen King: Karar beni endişelendirdi

Kararı sevinçle karşılayanlar kadar, eleştirenler de var. ABD’li yazar Stephen King sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hachette Book Group’ıun aldığı kararı ‘sansür’ olarak nitelendirdi.

The Hachette decision to drop the Woody Allen book makes me very uneasy. It's not him; I don't give a damn about Mr. Allen. It's who gets muzzled next that worries me. — Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020

King tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ‘‘Woody Allen’ın kitabıyla ilgili alınan karar beni gerçekten endişelendiriyor. Bununu bay Allen’ı düşündüğüm için söylemiyorum; beni asıl endişelendiren bir yazarın susturulması.’’