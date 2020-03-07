Yayınevi, Woody Allen’ın kitabını yayınlamaktan tepkiler nedeniyle vazgeçti

ABD’li oyuncu ve yönetmen Woody Allen’ın yeni anı kitabı ‘Apropos of Nothing’i yayınlayacağını duyuran Hachette Book Group’un çalışanlarının ‘istismar suçu işlediği gerekçesiyle’ kitabın yayımlanmasına karşı başlattığı mücadele sonuç verdi. Yayınevi, çalışanlarının iş bırakma eylemi başlatmasının ardından kitabı yayımlamaktan vazgeçtiğini duyurdu.
Geçen hafta, kitabın 7 Nisan’da, Hachette Book Group’un bünyesinde bulunan Grand Central Publishing adlı yayınevi tarafından satışa sunulacağının duyurulmuştu. Bunu üzerine sosyal medyada tepki yağdı; Allen’ın, 12 yıl birlikte yaşadığı oyuncu Mia Farrow’un evlat edindiği Dylan Farrow’u yedi yaşındayken istismar ettiğine dair iddialar hatırlatılarak, kitabın yayımlanmaması yönünde çağrı yapıldı.
Kitabın yayımlanacağının duyurulmasının ardından, Allen’ın istismar ettiği öne sürülen Dylan Farrow da yaşadıklarını sosyal medyadan hatırlatarak tepkisini dile getirdi. Farrow’un yazar olan erkek kardeşi Ronan Farrow ise kitap basılması durumunda yayın eviyle anlaşmasını sonlandıracağını açıkladı.
Hachette Book Group’a yönelik tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Şirketin New York kentindeki ofisinde yaklaşık 75 kişi kitabın yayımlanacak olmasını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.
Kitabın yayınlanmayacağının açıklamasının ardından, Dylan ve Ronan Farrow sosyal medyada üzerinden şirkete ve iş bırakma eylemleriyle iptal kararını zorlayan çalışanlara teşekkür etti.
Kitabın yayın hakları Woody Allen’a geri verildi. Allen’ın profesyonel ve özel hayatını anlattığı kitabı başka bir yayın evine götürüp götürmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Stephen King: Karar beni endişelendirdi
Kararı sevinçle karşılayanlar kadar, eleştirenler de var. ABD’li yazar Stephen King sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hachette Book Group’ıun aldığı kararı ‘sansür’ olarak nitelendirdi.
King tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ‘‘Woody Allen’ın kitabıyla ilgili alınan karar beni gerçekten endişelendiriyor. Bununu bay Allen’ı düşündüğüm için söylemiyorum; beni asıl endişelendiren bir yazarın susturulması.’’