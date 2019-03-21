Yayında adaletsizlik: TRT, ‘cumhur’a ‘millet’in altı buçuk katı daha fazla yer verdi

TRT’nin 15 günlük yayın dökümü, AKP ile MHP’ye diğerlerinden daha fazla yer verildiğini ortaya koydu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen, TRT’nin 1-15 Mart tarihlerinde partilere ayırdığı süreleri raporlaştırdı.

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Buna göre AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ lehine 55 saat 17 dakika 18 saniye ayrılırken, AKP lehine 48 saat 5 dakika 3 saniye, MHP lehine de 7 saat 12 dakika 15 saniye yayın yapıldı. Ancak ne ittifak ne de iki parti adına CHP’li üyenin ‘aleyhte’ diye niteliği yayıncılık yapıldı.

CHP ile İYİ Parti’nin ‘millet ittifakı’ lehine 8 saat 24 dakika 7 saniye, aleyhine 7 saat 23 dakika 4 saniye yayın yapıldı.

TRT, CHP lehine 8 saat 24 dakika 7 saniye süre ayırırken aleyhine ayırdığı süre 6 saat 12 dakika 51 saniye oldu.

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İYİ Parti’nin lehine ayrılan süre 1 saat 45 dakika 22 saniye olurken aleyhine 1 saat 10 dakika 13 dakika süre ayrıldı.

HDP’nin lehine 15 günde hiç yayın yapılmazken, aleyhine ayrılan süre 38 dakikayı buldu.