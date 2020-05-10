Yayıncılar Birliği: 3 bin kitapçı kapanabilir, 40 bin kişi işsiz kalabilir

Corona virüsü salgını nedeniyle kitap satışları azalırken, ‘devletten destek gelmemesi halinde’ sektör çalışanlarının yarısının işsiz kalacağı belirtildi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre Türkiye Yayıncılar Birliği, 11 Mart’tan bugüne kitap satışlarının yüzde 63 azaldığını, nisan ayında internetten satışların ise Nisan 2019’a göre yüzde 17 arttığını bildirdi.

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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kur nedeniyle maliyetlerin arttığını, internet sitelerindeki ‘yıkıcı indirimler’ karşısında zor duruma düştüklerini dile getirdi.

Kocatürk, ortalama bir yayıncının bu koşullarda üç aydan fazla dayanacak gücünün olmadığını, ‘ciddi destek gelmez ve yıkıcı indirimler devam ederse’ haziranda ‘pillerinin biteceğini’ dile getirdi. Kocatürk’e göre bu durumda 6 binden fazla kitapçının yarısı kapanır, 40 bin kişi de işsiz kalır.

Marttan beri yeni kitap yok

Birlik başkanı, Türkiye’nin yılda 68 bin kitapla en çok yeni kitap üreten altıncı ülke olduğu vurgulayarak marttan beri kitap üretilemediğini dile getirdi.

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Kocatürk, “Cirolarımızın yüzde 30-35’i yeni kitaptan gelir. Bu olmadığında yıl sonunda en iyi ihtimalle yüzde 40 civarında bir ciro kaybı yaşarız” dedi.

Yayıncıların devletten talepleri şöyle: “Kısa Çalışma Ödeneği (her çalışan alamıyor) belli bir süre daha devam etmeli. Bu kredilerden (Nefes Kredisi vs.) yararlanmamıza öncelik verilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı kitap alım bütçesini artırmalı. Milli Eğitim Bakanlığı okul kütüphanelerine, Adalet Bakanlığı hapishanelere kitap almalı. Yerel yönetimler gezici kütüphaneler açarak yayıncılara destek olmalı.”

Yapı Kredi Yayınları Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Akın, dış alıma bağlı bir sektör olduklarını, kur artışının maliyetlerini artırdığını, kitaplarda zammın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Akın şöyle devam etti: “Online satışların artacağı görülüyor. Ancak maalesef kitabevlerinin satışlardaki payının düşmesi ve birçoğunun kapanacağı da kuvvetli bir olasılık.”