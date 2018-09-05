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Yaramazlara biraz batar!

Yayıncı Zarakolu’na altı yıl sonra kırmızı bülten

 

Yayıncı Ragıp Zarakolu’nun yedi yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

Fotoğraf: Bianet

Zarakolu dava konusu konuşmayı Barış ve Demokrasi Partisi’nin Siyaset Akademisi’nde yapmıştı.

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Ekim 2011’de tutuklanan Zarakolu, Nisan 2012’de serbest bırakılmıştı. Yayıncı 2013’ten beri İsveç’te yaşıyor.

Zarakolu, Evrensel gazetesine gönderdiği mektupta iade talebini ‘taciz’ diye niteledi: “Anlaşılan insan haklarına, azınlık haklarına, ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam etmem, barışı savunmam, düşüncelerimi açıklamam ve yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. Yola devam!”

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Zarakolu ayrıca, “Bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor” diyerek 28 Eylül’deki duruşması için kamuoyuna çağrıda da bulundu.

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