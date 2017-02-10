Yayıncı kuruluşun ‘maçın adamı’ seçtiği Igor Tudor: Bunu kabul etmiyorum, bence takımdı 

Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Karabükspor’un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, oyuncularından sahaya kazanmak için çıkmalarını istediğini söyledi.

‘Kazanmak için sahaya çıkın, kaybetmemek için değil’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ‘Arkadaşlarım’ diye hitap ettiği futbolcuları için çok mutlu olduğunu dile getiren Tudor, “Gerçekten hepsi bugün çok iyi oynadı. Maçtan önce de söylediğim gibi bugün onların sahaya kazanmak için çıkmalarını istemiştim. Kaybetmemek için değil. Bunu da başardılar. İlk yarı sonunda Tanase’nin bir sakatlığı oldu. Dolayısıyla bir değişiklik yapmamız gerekti. Ona rağmen ikinci yarı gayet iyi oynadık” dedi.

‘Bence takımdı’

“Sizce maçın adamı kimdi?” sorusuna, “Bence takımdı” karşılığını veren Hırvat teknik direktör, “Biz Igor Tudor’u seçmiştik” denmesi üzerine, “Teşekkürler ama bunu kabul etmiyorum” diye konuştu.