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Yaramazlara biraz batar!

‘Yayıncı kuruluş biziz Kemal abi’: Derbiyi Bein Sports’un yayınladığını zanneden Belgin, A Spor’da ATV’yi eleştirdi

ATV’den canlı yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bein Sports’un yayınladığını zanneden A Spor yorumcusu Kemal Belgin, kendi kanalını eleştirdi.

‘Yayıncı kuruluş yerlilerden daha kötü’

Robin van Persie’nin elini şortunun içine sokarak rakibini tahrik ettiği iddiasına kanıt olarak gösterilen fotoğrafın yorumlandığı A Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Belgin, şunları söyledi: “Bu fotoğrafı çeken arkadaşı gerçekten kutluyorum. Ekranlara gelmedi bu görüntü. Zaten yayıncı kuruluş, hem de yabancıların eline geçmesine rağmen yerlilerden daha kötü. Bunu yayınlayacaksın kardeşim sen yayıncı kuruluşsan.”

‘Yayıncı kuruluş biziz abi’

Belgin’in bu gafı üzerine araya giren spiker, “Yayıncı kuruluş zaten biziz abi. Akşam bu görüntüleri uzun uzun konuşacağız” dedi.

 

 

 

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