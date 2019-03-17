Yayın yasaklarına yeni düzenleme: Artık süresi ve kapsamı da belirlenecek

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasakları konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığını söyledi.

AA’ya konuşan Şahin, geçen ay İstanbul’da medya temsilcileriyle bir araya geldiklerini, reklam gelirlerinin daralmasının yanı sıra yayın yasaklarının kapsamı konusunda da şikayetler aldığını kaydetti.

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RTÜK başkanı, yayın yasaklarının önemli bir konu olduğunu, özellikle terör gibi infial uyandıran olaylarda bu yasakların getirilebildiğini dile getirdi.

Şahin, yasakların süresinin belli olmadığı ve neyi kapsadığının anlaşılmadığı şikayetlerinin haklı bulunduğunu ifade etti.

RTÜK başkanı şöyle devam etti: “Belki kanun değişikliği ihtiyacımız olacak. Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadıkları belirlenecek. Yayın yasaklarını mahkemeler veriyor. Bu mahkemelerle yapacağımız görüşmelerde hem süresini hem de konusunu belirteceğiz. Yayın yasağı kararı aldığımızda, kuruluşlar bunun neyi kapsadığını tam anlayamıyor, ne kadar süreceğini bilmiyor olabiliyorlar. Olay bitiyor ama yayın yasağı hala devam ediyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ortadan kaldıracağımız bir çalışma yapılacak.”