Yayın yasağının ardından: Sunucu Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini gösterdi: “On günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda kalan benim.”