Yayın yasağının ardından: Sunucu Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı

Bodrum’da bir teknede yeğeniyle görüntülenen sunucu Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı kondu.
Başoğlu’nun öz yeğeni olduğu belirtilen Burcu Başoğlu’yla teknede görüntülenmesi, Türkiye’nin neredeyse bir numaralı gündem maddesi olmuştu.
Bodrum başsavcılığı, ikili hakkında, ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Savcılık, Başoğlu’yla ilgili haberlere de yayın yasağı getirmişti.
Savcılıktan yapılan açıklamada, talepleri doğrultusunda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.