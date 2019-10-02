Yaya güvenliği kampanyası: Ülkenin dört bir yanındaki geçitlerde nöbet tutuldu

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Erzurum’dan İstanbul’a çok sayıda il ve ilçede yaya geçitlerinde ‘nöbet tutuldu’. ‘Yaya öncelikli trafik yılı’ kapsamındaki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Fotoğraflar: DHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, sürücülere broşür dağıttı, yayalara geçiş üstünlüğü tanınmasını istedi. Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, üzerinde “Yayalara yol ver”, “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz”, “Öncelik yayaların” yazılı dövizlerle soruna dikkat çekti.

Reklam

Memiş şunları söyledi: “Hani imreniyoruz ya Avrupa ülkelerinde yaya yola girdiğinde sanki kırmızı ışık yanmış gibi araçlar duruyor diye, işte artık imrenmekten vazgeçip bunu uygulamaya geçirmek istiyoruz. Bu konu artık trafik cezası olarak hüküm altına alındı, cezai işleme başlayacağız. Yani zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai müeyyide uygulayacağız.”

Edirne’de tatlı ikramı

Edirne’de ise yaya geçidi nöbetinde esnaf tatlı dağıttı. Yurt geneliyle eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte kentin ana yollarında nöbet tutuldu. Vali Ekrem Canalp, öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliği konusuna mesajların yazılı olduğu dövizlerle yaya geçidinden geçti.

Edirneli sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda çok başarılı ve sağduyulu olduğunu belirten Vali Canalp, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne’miz, bu kurallara uymaya en elverişli, en iyi uyan illerden” dedi.

Reklam

İstanbul’da ilkokul öğrencileri nöbet tuttu

İstanbul’da ise Sultangazi Yunus Emre İlkokulu öğrencileri geçitte yayaya yol vermenin önemine dikkat çekenler arasında yer aldı. Üzerinde, “Yol ver bana”, “Dikkat” yazılı dövizlerle büyüklerine mesaj yollayan ve broşür dağıtan öğrenciler, bir saat süren nöbetin sonunda okula döndü.