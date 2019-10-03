‘Yavuz’ sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’e açılmasına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden tepki

Kıbrıs’ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin’e giden Yavuz sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’e açılmasına, Kıbrıs Cumhuriyeti tepki göstererek, uluslararası hukuk girişimlerinde bulunacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yavuz sondaj gemisinin, sondaj çalışmaları için yeniden Doğu Akdeniz’e açılması Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Güney Kıbrıs medyası ise geminin güzergahını dakika dakika izleyip, Yavuz’un, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sondaj alanı olarak ilan ettiği 7’inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: “Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yeraltı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız.”