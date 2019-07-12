Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması için gönderdiği ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusunda, sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı.

Fotoğraflar: Milli Savunma Bakanlığı (Twitter)

Reuters’in haberine göre, sondaj gemisi Yavuz, ‘Refinitiv rota verileri’ne göre Mersin’de ikmal yaptıktan sonra Pazar günü Kıbrıs adasına doğru yola çıkmıştı. Söz konusu veriler geminin gece saatlerinde Karpaz yarımadası açıklarına vardığını gösteriyor.

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Avrupa ülkeleri liderleri geçen ay Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs) baskısının ardından, Türkiye’ye ihtilaflı sularda sondaj faaliyetlerine son vermesi, aksi halde buna karşı adım atacakları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise hafta sonunda, Yavuz’un bir hafta içinde Türkiye Petrolleri’nin KKTC’den ruhsat aldığı bölgede sondaja başlayacağını söylemişti. Sondajın iki buçuk ila üç ay sürmesi bekleniyor.

Türkiye’nin diğer sondaj gemisi Fatih Kıbrıs’ın batı sahili açıklarında sondaj faaliyetleri yürütüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, Haziran ayında bu geminin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkardı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor.

‘Silahlı kuvvetlerimiz provokasyona cevap vermeye muktedirdir’

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin egemen bir devlet olarak kıta sahanlığı ile ilgili çıkarlarını ne pahasına olursa olsun koruyacak iradeye sahip olduğunu belirterek, ‘Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisindeki hak iddialarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından soruları yanıtlayan Çelik, Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri ile ilgili gelişmelerle ilgili şöyle konuştu:

“Biz Birleşmiş Milletler’e bildirdiğimiz kıta sahanlığı ile ilgili sahalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bir devlet olarak çıkarlarını ne pahasına olursa olsun koruyacak iradeye sahibiz. Aynı şekilde KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda da bunu gerçekleştirebilecek güce sahibiz. Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında, Yavuz gemisi Karpaz’ın güneyinde faaliyetlerini sürdürüyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz onları korumaya, onlara yönelik her türlü provokasyona cevap vermeye muktedirdir.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakatta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerinin yadırgandığını duyurdu.

AKP Sözcüsü Çelik de, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bir devlet adamının kullanması gereken üsluptan son derece uzak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Yunanistan Dışişleri Bakanı’na tavsiyemiz şudur: Avrupa’daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmasın. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu. Bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Biz de buna cevap vermeye devam edeceğiz.”