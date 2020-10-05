Yavuz sondaj gemisi bakım ve ikmal için Mersin’e döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de görevli Yavuz sondaj gemisinin Mersin’in Taşucu Limanı’na döndüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda geminin bakım ve ikmal işlemleri için limana döndüğü belirtildi.

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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.”