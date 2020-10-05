Yavuz sondaj gemisi bakım ve ikmal için Mersin’e döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de görevli Yavuz sondaj gemisinin Mersin’in Taşucu Limanı’na döndüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda geminin bakım ve ikmal işlemleri için limana döndüğü belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.”