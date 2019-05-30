Yavuz Selim Demirağ: Yasa tasarısı için TSK da görevli bir tek yetkilinin görüşü alınmamıştır

Türkiyemizin asıl beka sorunu yeni askerlik sistemidir. Kimlerin hangi amaçla hazırladığı belli olmayan yasa tasarısı için TSK da görevli bir tek yetkilinin görüşü alınmamıştır. Aylar önce taslak plan sızmaya başlayınca Kuleli ve Harp Okulundan sınıf arkadaşların emekli olmalarına rağmen endişe ile aradılar. “Bu gidişle 3-5 yıl sonra sınırlarımızı koruyacak asker bulamayacağız” dediler.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı