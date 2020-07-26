Yavuz Selim Demirağ: CHP iktidar hedefine kitlenmiş

‘Güreşçiden banka yöneticisi, akademik hırsızdan rektör, rüşvetçiden büyükelçi olmayacağını’ belirten Kılıçdaroğlu, seçim barajının kaldırılacağını, seçim yasalarının değişeceğini, siyasi ahlak yasasının çıkarılıp, kamu ihale kanunlarının değiştirilerek şeffaflığın sağlanacağını, israfın önleneceğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde “İktidar Manifestosu“nun bir kitap olarak yayınlanacağını öğrendik. “Bu topraklarda hiç bir çocuk yatağa aç olarak girmeyecek” diyen Kılıçdaroğlu’nun “Sosyal devlet” vurgusu ve iktidar projelerini bir yazıya sığdırmak mümkün değil.

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İktidar hedefine kilitlenen CHP’ye ve Sayın Kılıçdaroğlu’na siyasi hayatımıza nefes aldırdığı için teşekkür ediyorum.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı