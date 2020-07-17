Yavuz Selim Demirağ: AKP, Azerbaycan konusunda güçlü adım atabilirse ciddi avantaj sağlayabilir

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını “Bölgesel çatışma” olarak nitelendirmek, Ermeni diasporasının propagandasını yapmakla beraber bölgeyi, tarihi bilmemek, stratejiden bihaber olmak anlamını taşır. (…)

Suriye ve Libya’daki gelişmeleri mercek altına alırken, Ermenilerin Azerbaycan’a saldırısının tesadüf olmadığı anlaşılacaktır. Tovuz cephesinde 1 general olmak üzere 11 şehit ülkeyi ayağa kaldırmıştır. Seferberlik ilan edilerek gönüllü silah altına alınmayı talep eden vatandaşların öfkesi ve kararlılığı toprakların geri alınması için fırsat doğurmuştur. Türkiye devreye girerek Azerbaycan’ın tarihi hamlesinde başat rolünü gerçekleştirebilir ve oldu-bittiye son verebilir.

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18 yıldır iktidarını sürdüren AKP, Ayasofya ile erimekte olan oylarını durdurabileceği hesabını yaparken; Azerbaycan konusunda güçlü adım atabilirse ciddi avantaj sağlayabilir. Bizden hatırlatması…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı