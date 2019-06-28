Yavuz Selim Demirağ: 25 yılda neler götürülmüş ortaya serilecek

Kerim Bey’e yolsuzlukların ne zaman açığa çıkacağını sordum. Tebessümle “O kadar çok ki nereye elimizi atsak bir bir dökülüyor” diyerek evrakları masanın üzerine bıraktı. BELKO’da Genel Müdürlük, Genel Müdür yardımcılıkları ve bazı personelin şirketin kredi kartlarından özel harcamalar yapıldığını tesbitlerinin belgelerini koydu. “Eee ayıp ama” dedirtiyor. Öyle ki her hangi bir görevlendirme yazısı, kararı olmadığı halde İstanbul seyahatinin özel harcamaları ödenmiş. Yetmemiş 2016 yılında “Gaziantep ve Hatay illerindeki ulaşım hizmetlerini araştırma görevi” ile giden personele havadan “görev harcı paraları” ödenmiş. “Minareyi çalanlar kılıfı da açık da bırakmış” evrakları incelenince aynı şahıslar, aynı tarih de farklı illerde “çift harcırah” ile sözde görevlendirilmiş. Benzeri yüzlerce vaka var… Henüz Melih Gökçek’en hesaplarına sıra gelmedi. Sayıştay raporları ile beraber her biri mercek altına alınacak elbette… 25 yılda neler götürülmüş ortaya serilecek…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı