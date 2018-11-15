Yavuz Selim Camii’nin elektriği ‘fatura ödenmediği’ için kesildi

İstanbul’un en büyük camilerinden Fatih’teki Yavuz Selim Camii’nin ödenmeyen faturaları nedeniyle elektriği kesildi ve elektrik sayacı söküldü.

Twitter’dan yaptığı açıklamada eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş “Boğaziçi Elektrik, Fatih’teki Yavuz Selim Camii’nin elektriğini kesip, aboneliğini iptal edip sayaçlarını söktü. Allah göstermesin; bu uygulama CHP iktidarına denk gelse neler söylenirdi neler” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da eleştiren Yarkadaş, “Mevcut bütçeye rağmen caminin elektriğinin kesilmesi sizin ayıbınızdır” ifadelerini kullandı.

Elektrik şirketi: Tarafımıza ödeme yapılmayacağı söylendi

CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım konuyla ilgili yaptığı açıklamada caminin ‘aydınlatma’ ve ‘ses sisteminde’ elektrik olduğunu açıkladı. Ancak caminin Ocak 2018’den beri ‘ısıtma’ ve ‘klima’ giderlerine ait, 18 bin 170 TL bedelindeki altı adet faturayı ödemediği anlaşıldı.

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“Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle caminin ısıtma sağlayan sayacının enerjisi kesilirken yine aynı nedenle sözleşmesi iptal edilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi başvuru yapılmamıştır.”

“İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli tedarik şirketi olan kurumumuz yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alacaklarını tahsil etmekle mükelleftir. Söz konusu olayda yasa ve yönetmelikler dışında yapılan tek bir işlem olmayıp çözümü ve borcun yapılandırılması ile ilgili görüşmelere her zaman açık olduğumuzu bildirmek isteriz.”

Bütçesi tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın ilk altı ayının sonunda da 7.7 milyarlık bütçesinin yetmeyeceğini bildirmesi üzerine 550 milyonluk ek ödenek almış, yıl bitimine iki ay kala da bütçesinin yüzde 95’ini harcadığı ortaya çıkmıştı. Diyanet’in ne kadar bütçe kullandığı yıl sonundaki cari hesap sonucunda netleşecek.