‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı’: Akıncı Üssü sanığı avukatı ‘FETÖ’cü ilan etti

Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, ‘sivil imam’ Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.

Anafartalar Koleji sahibi olan Çiçek, üste yakalanan isimlerden. İfadesinde okulunun tanıtımını yapmak için askeri hava üssüne gittiğini iddia eden Çiçek, jandarma kendisini yakaladığı sırada üzerinde 28 bin 920 doları yolda bulduğunu öne sürmüştü.

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Çiçek’in inandırıcılıktan uzak savunması salonda gerginliğe yol açtı. Çapraz sorgusu sırasında yaşanan bir olay ise gerginliği iyice artırdı.

Çiçek’e bir müşteki avukatı, “Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?” diye sordu.

Çiçek’in “Hayır” cevabı üzerine avukat, “Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var” dedi.

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, “Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum” diye konuştu.

Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine “Neyi alkışlıyorsunuz?” diyerek, pet şişe yağdırdı.

Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi. Mahkeme Başkanı Giray, yaşanan arbede nedeniyle duruşmaya ara verdi.