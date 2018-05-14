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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Donat: Yıllardır seçimleri izliyoruz, bu seçim çok ama çok farklı

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Ankara “Geçici göç” aldı… Başkentin nüfusu son günlerde birden arttı.
Geçici nüfus artışı “Seçimden dolayı.”
Oteller dolu… Lokantalar da.
Siyasi partilerin önleri kalabalık.
Tabii… Bizim de “Arayanımız, gelen gidenimiz” hayli fazlalaştı.
Çoğu… “Aday adayı.”
Eski seçimlerde de “Benzer manzaralar olurdu ama…”
Bu defa “Farklı.”
Yıllardır seçimleri izliyoruz… Geçmiş seçimleri çok iyi biliyoruz.
Evet… “Bu seçim” daha öncekilerden çok ama çok farklı.

Yavuz Donat’ın yazısı 

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