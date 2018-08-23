Yavuz Donat: Seçim öne çekilmez

Bayram sohbetlerinde eş dost “Siyaseti, seçimi” soruyor… En çok sordukları da “Yerel seçim öne çekilir mi?”

Sanmıyoruz… “Seçim öne çekilmez.”

Belediyeler “Seçimin öne çekilmesini”, kasımda yapılmasını istiyorlar… “Ama Anayasa değişikliği lazım.”

Kemal Kılıçdaroğlu karşı… Devlet Bahçeli karşı… Ak Parti yönetiminde de “Kasımda seçim olsun” diyen yok.

Öyleyse… “Mart-2019 beklenecek.”

Ankara’yı soran çok:

– Kim aday olur?

Melih Gökçek’ten boşalan “Büyükşehir koltuğunu” Mustafa Tuna doldurdu.

Mustafa Tuna “Çalışkan… Dürüst… Şeffaf… Adil” bir emanetçi.

Seçimde “Büyükşehir adayı” olur mu?.. Sanmıyoruz.

Mustafa Tuna “Geldiği yere” gönderilebilir… “Sincan Belediye Başkanlığı’na.”

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Yavuz Donat’ın yazısı