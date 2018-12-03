Yavuz Donat: ‘Protokol insanı küçültmez’

Binali Yıldırım için “Nasıl bir protokol düzenlemesi” yapılacak?

Siz bu satırları okurken, biz Ankara-Pekin uçuşunda “Konuyu Binali Yıldırım’la konuşacağız.”

Konuştuklarımızı yarın paylaşacağız.

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Süleyman Demirel 1965 yılında Başbakan olduğunda 39 yaşındaydı.

Anıtkabir’de… Törende… Önde Demirel yürüyordu.

81 yaşındaki İsmet İnönü de arkasında… Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı.

Genç Başbakan “Eski Cumhurbaşkanı İnönü’nün” arkada kalmasını içine sindiremedi.

Yavaşladı… Ve İnönü ile yan yana yürüyecek bir durum yarattı… İsmet Paşa ile sohbete başladı.

İnönü bir iki dakika sonra dedi ki:

– Sayın Başbakan… Lütfen protokoldeki yerinizde yürüyünüz… Önümüzde… Ben arkanızda yürüyeceğim… Protokol insanı küçültmez.

Yavuz Donat’ın yazısı