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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Donat: Milletin kararı önünde saygıyla eğilme zamanı

Büyükşehirler…
Diğer iller… İlçeler…
Kazanan oldu…
Kaybeden oldu.” Siyasetin genel oy dengeleri “Üç aşağı beş yukarı, pek değişmedi.
Seçmen “Uyarısını” yaptı… Son sözü söyledi.
Ve “İstikrar” dedi.
İstikrarın bozulmasını istemedi.


Şimdi… Gaza Basma Zamanı

Siyasetçiler… Haftalarca konuştular…
Ve dün son sözü millet söyledi.
Şimdi… Milletin kararı önünde saygıyla eğilme zamanı.
Ülkenin birikmiş sorunları karşısında “İcraat zamanı… Gaza basma zamanı.” Kavga ve laf yarışı… Mart ayında kalmalı.
Nisan’la birlikte… Yeni ve beyaz bir sayfa açılmalı.
Seçmenin kararı/mesajı böyle algılanmalı.

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Yavuz Donat’ın yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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