Yavuz Donat: Milletin kararı önünde saygıyla eğilme zamanı

Büyükşehirler…

Diğer iller… İlçeler…

“Kazanan oldu…

Kaybeden oldu.” Siyasetin genel oy dengeleri “Üç aşağı beş yukarı, pek değişmedi.“

Seçmen “Uyarısını” yaptı… Son sözü söyledi.

Ve “İstikrar” dedi.

İstikrarın bozulmasını istemedi.



Şimdi… Gaza Basma Zamanı



Siyasetçiler… Haftalarca konuştular…

Ve dün son sözü millet söyledi.

Şimdi… Milletin kararı önünde saygıyla eğilme zamanı.

Ülkenin birikmiş sorunları karşısında “İcraat zamanı… Gaza basma zamanı.” Kavga ve laf yarışı… Mart ayında kalmalı.

Nisan’la birlikte… Yeni ve beyaz bir sayfa açılmalı.

Seçmenin kararı/mesajı böyle algılanmalı.

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Yavuz Donat’ın yazısı