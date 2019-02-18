Yavuz Donat: Maliyet 4.61, mağazada satış fiyatı 19.90

Mersin’den başlayalım… Komisyoncular Dernek Başkanı Münir Şen… Dedi ki:
Tanzim satışları piyasaya bir denge getirdi.
Zincir marketler de fiyat indirdi.
Üretici memnun, tüketici mutlu.
Tanzim satışı çok uzun sürmez… Kalıcı çözüm için sistem değişmeli
Fotoğraf çok…
Mersin‘den… MünirŞen‘den… Sadece birini sunalım.
Doğu Karadeniz kivisi.
Alış fiyatı………………………………..2.50.
Vergiler…………………………………..0.35.
İşleme/Sevk giderleri………………..0.88.
Mağazacılık giderleri………………..0.88.
TOPLAM MALİYET……………..4.61.
Şimdi… Dikkat dikkat!… Mağazada satış fiyatı 19.90.