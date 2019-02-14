Yavuz Donat: Kocadon medyadan öğrendi ki aday gösterilmemişti

Genel merkez Kocadon’u “Muğla Büyükşehir’e” aday göstermedi… Mevcut başkan “Dr. Osman Gürünile devam“kararını verdi.



Kocadon “Küsmedi… Darılmadı… Sesini çıkarmadı.”



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Bu süreçte Kocadon”Ankara’ya… Genel merkeze” çağrıldı. Genel başkan yardımcıları SeyitTorun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü. Sonra… Genel Başkan KemalKılıçdaroğlu ile 1 saat konuştu…



Kocadon’a “Söylenen/önerilen” şuydu:



-Biliyoruz… Bodrum defterini kapattın… Kararına saygılıyız… Ancak Bodrum’da bir dönem daha başkan olmanı istiyoruz… Sana ihtiyacımız var.



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Kocadon “Kabuletti… Bodrum’adöndü.”



Daha sonra… Mehmet Kocadon “Medyadan” öğrendi ki… Genel merkez onu “Bodrum’dan aday göstermemişti.”

Yavuz Donat’ın yazısı