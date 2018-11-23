Yavuz Donat: İttifak tuttu, zira Ak Parti ile MHP arasında ideolojik kan uyuşmazlığı yok

Siyasette ittifak… Seçim ittifakı… “Kurumsallaşıyor.”

“Koşullar” ittifakı zorunlu kılıyor.

İyi mi oluyor derseniz… “Evet.”

Siyasetteki dağınıklık toparlanıyor.

“Saflar” belli oluyor.

Özetle… “Hayra alamet.”

İttifak… 24 Haziran 2018 seçimlerinde denendi.

Önce “Cumhur İttifakı” kuruldu…

Ak Parti ile MHP arasında. Bu ittifak “CHP’yi de ittifaka zorladı.”

Ve “Karşı ittifak” doğdu… CHP… İyi Parti… Saadet… “Millet İttifakı.”

1. Cumhur İttifakı “Tuttu… Sonuç verdi.” Zira… Ak Parti ile MHP arasında ideolojik kan uyuşmazlığı yok.

2. Millet İttifakı… Bazı yerlerde tuttu, bazı yerlerde tutmadı… Zira… CHP’nin ideolojisi ile İyi Parti’nin kuruluş felsefesi “Üst üste oturmuyor…” İyi Parti “Siyaseten” CHP’den ziyade MHP’ye yakın.

Reklam

Yavuz Donat’ın yazısı