Ekonomik savaş… İlk 100 gün… 400 yeni proje… Dolar… Euro… “Vatandaş ne diyor?”
Bolu ile Düzce’nin ortasındaki Kaynaşlı’dayız… Düzce’nin ilçesi.
Demokrasi Meydanı’ndayız.
Emekliyi, işçiyi, esnafı, nakliyeciyi, taksiciyi dinliyoruz:
Ekonomik seferberlik iyi oldu… Tam zamanı.
Piyasanın canlanması lazım.
Dolardaki artış, yalancı artış… Spekülasyon.
Ekonomik seferberliği destekliyoruz.
Büyükleri bilmeyiz ama küçük esnaf iyi değil.
Ekonomik seferberlik inşallah başarılı olur.
Yavuz Donat: Büyükleri bilmeyiz ama küçük esnaf iyi değil
Ekonomik savaş… İlk 100 gün… 400 yeni proje… Dolar… Euro… “Vatandaş ne diyor?”