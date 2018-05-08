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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Donat: 88 İstanbul milletvekilinin sadece 18’i İstanbul doğumlu

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Pazar günü Ak Parti İstanbul İl Kongresi’nde önce Başbakan Yıldırım konuştu…
Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan.
İkisi de… Üstüne basa basa… Aynı sözleri söylediler:
“İstanbul Türkiye’dir… İstanbul, Türkiye’nin özetidir.”
Onları dinlerken… İstanbul milletvekillerinin “Doğum yerlerine” baktık.
İstanbul’un 88 milletvekili var.
Bu 88 milletvekilinden “Kaçı” İstanbul’da doğmuş, biliyor musunuz?
Sadece 18’i.
Diğerlerinin doğum yerleri… Yurdun her köşesi.
Evet… Gerçekten… “İstanbul, Türkiye’nin özeti.”

Yavuz Donat’ın yazısı 

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SON HABERLER

Afrika gazetesinin sahibi Guardian’da: İyi olanlar Türkiye’de hapse girebilir

Kuzey Kıbrıs’ta, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen Afrika gazetesinin genel yayın yönetmeni Şener Levent İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu. 

Gerçekleri yazmaya devam edeceğini belirten Levent, “Türkiye’de iyi insan olmak artık bir suç. Bu yüzden hapse bile girebilirsiniz” dedi.

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