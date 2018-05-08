Yavuz Donat: 88 İstanbul milletvekilinin sadece 18’i İstanbul doğumlu

Pazar günü Ak Parti İstanbul İl Kongresi’nde önce Başbakan Yıldırım konuştu…

Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan.

İkisi de… Üstüne basa basa… Aynı sözleri söylediler:

“İstanbul Türkiye’dir… İstanbul, Türkiye’nin özetidir.”

Onları dinlerken… İstanbul milletvekillerinin “Doğum yerlerine” baktık.

İstanbul’un 88 milletvekili var.

Bu 88 milletvekilinden “Kaçı” İstanbul’da doğmuş, biliyor musunuz?

Sadece 18’i.

Diğerlerinin doğum yerleri… Yurdun her köşesi.

Evet… Gerçekten… “İstanbul, Türkiye’nin özeti.”

Yavuz Donat’ın yazısı