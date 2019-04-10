Yavru kutup ayıları ‘görücü’ye çıktı

Rusya’nın Novosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde yıl başında dünyaya gelen kutup ayıları ilk kez kent halkıyla tanıştı. Anneleri Gerda’nın ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkardığı yavrular gören herkeste hayranlık uyandırdı.

Fotoğraflar: Daily Mail

Daily Mail’deki habere göre kapalı bölmelerinden dışarı çıkınca etrafı keşfetmek için sağa sola koşuşturan, birbiriyle ve anneleriyle oyun oynayan sevimli yavrular amatör fotoğrafçı Aleksey Rodak’ın objektifine takıldı. Henüz cinsiyetleri belli olmayan ve adları konulmayan yavrular ilk günden ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Reklam

Rodak’a umduğundan daha güzel pozlar çekme fırsatı veren yavruların ünü şimdiden Novosibirsk kentindeki hayvanat bahçesinden çok uzaklara, Batı basınının sayfalarına ulaştı.

İkilinin üzerine titreyen bakıcıları da “Kutup ayılarının bulunduğu bölüm hayvanat bahçesinin en popüler bölümlerinden biri. Görünen o ki yeni yavrularımız bu popülariteyi daha da artıracak” dedi.

İkilinin annesi Gerda ve babaları Kay’in iki yavruları -Shilka ve Rostik- daha var.

Reklam

Kutup ayıları doğum yaptığında, nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için sadece bulundukları hayvanat bahçesinde değil tüm doğa ve hayvanseverlerde memnuniyet yaratıyor.