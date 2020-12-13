Yavru köpek, ayakları ve boynu bağlı halde ölü bulundu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde ayakları ve boynu iple bağlanmış yavru köpek, ölü halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Köpeğin sahibi D.Ş.’nin torunu S.Ş., köpeklerinin dün kaybolduğunu belirterek, şunları aktardı: “1 gün boyunca köpeği aradık. Köpeğimizi ertesi sabah ayakları iple bağlanarak öldürülmüş şekilde bulduk. Köpeğin dövüldüğü yerde fırça sapı bulunuyor. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıksın ve bunu yapanlara cezasız kalmasın.”