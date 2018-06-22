Yavru köpeğin tedavisini yürüten veteriner: İş makinesi yapmış olamaz

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dört ayağı ve kuyruğu kesik şekilde bulunduktan sonra ölen yavru köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Bertuğ Çifçi, yaraların iş makinesi kaynaklı olamayacağını düşünüyor.

Yetkililer, köpeğin kuyruk ve ayaklarının kesilmesine bölgede kazı yapan iş makinesinin neden olduğunu açıklamış, olayla ilgili olarak bir iş makinesi operatörü tutuklanmıştı.

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Köpeğin hayvanseverler tarafından bulunduktan sonra nakledildiği İstanbul’da tedavisini yürüten veteriner hekim çiftçi Hürriyet’ten Kardelen Koldaş’a konuştu. Çiftçi “Bu iş, insan işi. Hayvanın ayak kesim biçimi, kesik yaraları, onun dışında vücudunda kayda değer derin bir yara olmaması, sadece bu bölgelerin travma aldığını gösteriyor” dedi. Çifçi’ye göre yavrunun yaraları bir veya birden fazla kişi tarafından, kemiklerini kırabilecek bir balta, testere gibi bir cisimle olmuş olabilir. Yavrunun, kesiklerden dolayı normal şartlarda kan kaybından ölmesi gerektiğini söyleyen Çifçi, ya kesiklerin yavaş yavaş açıldığını ya da damarların bilen biri tarafından sıkıştırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Yavruyu İstanbul’a getiren Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz da “Kepçe operatörü suçsuz çünkü bizdeki raporlar, gelen yazıların hepsine göre yaralar kesi sonucu oluşmuş” dedi.