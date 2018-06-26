Yavru köpeğin ölümünden sonra tutuklanan kepçe öperatörü tahliye edildi

Sapanca’da bacakları kesililip ölen köpek yavrusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan kepçe operatörü tahliye edildi.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 15 Haziran’da dört ayağı ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpek, İstanbul’daki hastanede ölmüştü.
Çalışma yaparken köpeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 39 yaşındaki kepçe operatörü İlhan M. ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
AA’nın haberine göre İ.M’nin tahliyesine karar verildi. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce, ‘sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi’ suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M 23 Haziran’da serbest bırakıldı.