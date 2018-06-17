Yavru köpeğin ayağı kesilmişti: Kepçe operatörü tutuklandı

Bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde geçen günlerde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan bir aylık yavru köpek, ilk müdahelenin ardından İstanbul’a götürülmüştü. Köpek, ameliyata alınacağı gün ölmüştü.

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Köpeği muayene eden veteriner, patilerin insan tarafından kesilmiş olabileceğini söylerken bir iş makinesinin kazaen köpeği yaralamış olabileceği de gündeme gelmişti.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yavru köpeğin işkence gördüğünün belirlendiğini belirterek failler hakkında yasal olarak gereğinin derhal yapılacağını açıklamıştı.

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Tutuklama çıktı

Son açıklama Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’dan geldi: “Yapılan araştırmada, bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait iki iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.”

Başsavcı bu doğrultuda yürütülen soruşturma kapsamında kepçe operatörlerinden İ.M.’nin şüpheli olarak gözaltına alındığını belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdüğünü söyledi.

Kepçe operatörü İ.M. bugün sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Operatör, TCK’nın 151’inci maddesi kapsamında tutuklandı.

İlgili madde şöyle:

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.