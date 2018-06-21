Yavru köpeği öldürmekle suçlanan operatör: Ben yapmadım

Sakarya’da bir aylık köpeğin ayaklarının kesilmesinin ardından tutuklanan kepçe operatörü, köpeğe zarar vermediğini söyledi.

Sapanca ilçesinde 15 Haziran’da dört ayağı ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpek, İstanbul’daki hastanede hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından çalışma yaparken köpeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 39 yaşındaki kepçe operatörü İlhan M. ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

‘Zarar vermedim’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Sapanca belediyesinde greyder operatörü olarak çalışan adam, ifadesinde şunları söyledi: “Çalışma bölgesinde çukurları dolduruyordum. Üç-dört köpek gördüm. Ancak köpeklere zarar vermedim. Silindir kullanan iş arkadaşım ile kamyoncu arkadaş da vardı. Yol kenarındaki çukurları doldurup otları temizliyordum. Suçsuzum.”

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‘Saat farkı var’

Habertürk’ten Kaan Oktar’a konuşan İlhan M.’nin ablası F.M.K., kardeşinin olaydan haberi olmadığını, şüphe üzerine ifadeye çağrıldığında olayın üzerine yıkıldığını söyledi.

F.M.K., şunları anlattı: “Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış. Biz kimseyle taraf olma, kavga etme taraftarı değiliz. Sadece kardeşimin hakkını savunmak istiyoruz. Son görüşmemizde kendisi gerekli kontrolleri yaptığını ve işinin tamamlanmasının ardından geriye dönerek baktığında bıçaklarda bir kan ya da bir canlı görmediğini söyledi. Biz devletimize güveniyoruz, gerçek suçlunun bulunarak gereğinin yapılmasını istiyoruz. Masum bir yavrunun katili ortada dolaşırken, tekrar bir cinayet işlemeyeceği bilinmezken masum bir insan hapiste yatıyor.”

Avukatı: Vahşice kesildi

Şüphelinin avukatı Handan Durdu ise “İş makinesinin olayı bir anda gerçekleştirdiğini düşünsek bile dört ayağı ve kuyruğunun kopması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu olayın başka şahıslar tarafından vahşice kesilmek suretiyle meydana geldiğini düşünmekteyiz” dedi.

Öte yandan mahkemenin karardında köpeği muayene eden veteriner Onur Çakmak’ın “Hayvanın arka ayakları ve kuyruğu ezilmeden ötürü kopmuştur” diye mütalaa verdiği belirtildi.

Baro başkanı arkasında

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan da Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir araçla sahipsiz hayvanı yaralayan veya sahipsiz hayvanı kasten yaralayan kişiye para cezası verilebileceğini belirterek şunları ifade etti: “İki kişinin hayvana yemek vermesi suretiyle sahipli hayvan denilerek adam tutuklanıyor. Ortada tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. İnfiali bastırmak adına suçlu olduğu netleşmeden ceza vermek, bir insanı linç etmektir. Kanundaki sahipli-sahipsiz ayrımını bugüne kadar kaldırmayan ve vicdani yaptırımlar getirmeyen siyasetçilere karşı infial duyulması gerekiyor.”