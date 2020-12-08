Yavru köpeği öldüren kişiye üç yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, çalıştığı işyerinde ‘kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle’ Dora isimli üç aylık köpeği yere vurarak öldüren Ozan Ö.’nün üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan soruşturma tamamlandı. Köpeğin sahibi C.K.’nın şikayeti üzerine şüpheli Ozan Ö. hakkında soruşturma açıldığı, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği belirtildi. Bir anlık öfkeyle köpeği havaya kaldırıp yere vurduğunu söyleyen Ozan Ö. ile C. K. arasında uzlaşma sağlanamadı.

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Bunun üzerine savcılık, Ozan Ö. hakkında ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürerek mala zarar vermek’ suçundan dört aydan üç yıla kadar hapis cezası talep etti.

Yurt dışına çıkma yasağı ve ev hapsi

Olay sonrası kaçan Ozan Ö’nün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada ‘Dora için adalet’ etiketiyle mesajlar yayınlamıştı.

Ozan Ö. polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nce gözaltına alınan Ozan Ö.’nün 24 Nisan’da sevk edildiği savcılıkça ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli Ozan Ö. hakkında hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve evden çıkmamayı kapsayan adli kontrol kararı verilmişti.