Yavru köpeği öldüren adama ‘corona’ tedbiri gibi ceza: Yurt dışına çıkma ve evde kal!

Sarıyer’de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiği bahanesiyle üç aylık köpeği öldüren Ozan Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve evden çıkmamayı kapsayan adli kontrol kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Dora isimli yavru köpeği yere vurarak öldüren Ozan Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda nöbetçi savcılıkça sorgulanan şüphelinin ‘mala zarar verme‘ suçundan tutuklanması talep edildi.

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Mahkeme tutuklamaya gerek görmeyerek yurt dışına çıkış yasağı ve evden çıkmamayı kapsayan adli kontrol kararı vermekle yetindi.

Ozan Ö.’nün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada ‘Dora için adalet’ etiketiyle mesajlar yayınlamıştı.

Ozan Ö. polisteki ifadesinde köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfkeyle yaptığını söylemişti.