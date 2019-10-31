Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi.

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İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü.

Kediyi besleyen çevre sakinlerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

