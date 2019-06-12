Yavru kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü

İstanbul Pendik’te bugünkü yoğun yağış sonrası sel sularına kapılan sokak kedisi, bir belediye işçisi tarafından suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü.

Belediye işçisi Metin, sel sularına kapılan kediye suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Fotoğraf: DHA

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla’da etkili olan kuvvetli yağış sonucu, Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiyenin, yollardaki su birikintisine müdahale ettiği sırada bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı ve suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarması sırasında, DHA muhabirleri o anları kaydetti. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredeki toplanan insanlara duygu dolu anlar yaşattı.

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Geçici hayvan bakımevinde tedavi altına alınan kedinin sağlık durumu iyi. Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik’de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürülerek tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.