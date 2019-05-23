Yavru kedi otomobil motorunda İstanbul’dan Antalya’ya geldi

İstanbul’dan Antalya’ya 700 kilometre yolu bir otomobilin motorunda sıkışmış halde giden yavru kedi, iki saatlik uğraş sonunda kurtarıldı. Araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen yolu bu şekilde geldiği iddia edildi.

Fotoğraflar: DHA

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Gürsu mahallesinde dün akşam saatlerinde İstanbul plakalı bir otomobilden kedi sesi duyanlar, aynı mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı’dan yardım istedi. Aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. Yavru kedinin bir gün önce aracın motoruna girdiği, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen yaklaşık 700 kilometre bu şekilde geldiği belirlendi.

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Adını ‘İstanbul’ koydular, sahiplendirilecek

Veterinerde kontrolü yapılan ve ‘İstanbul’ ismi verilen yavru kediyi kurtaran Ulaş Kaşıkçı, “Otomobilde gün boyu ağlamış. Akşam haberimiz oldu. Komşularımız yardım isteyince gittik. Yaklaşık iki saat uğraştık ve motordan çıkardık. İstanbul’dan gelen aracın sahibi kedinin motorda olduğunu fark etmesine rağmen çıkarmak için uğraşmamış” dedi.

Kedinin sahiplendirilmesi için çalıştıklarını belirten Kaşıkçı şöyle devam etti: “Ölümü yenip 700 kilometre yol gelmiş. Antalya’da ya da Türkiye’de bir yuva çıkar diye umuyoruz. Aşıları için henüz erken. Yuvası bulunana kadar klinikte misafir olacak. Özellikle kış ayları ve yavruların ortaya çıkmaya başladığı ilkbahar aylarında araç sahipleri biraz daha dikkatli olursa, sesi duyduktan sonra kilometrelerce araç kullanmazlarsa, itfaiye ya da kamu görevlilerinden yardım isterlerse çok mutlu oluruz.”

