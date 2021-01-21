Yavru domuzu yaralayıp köpeklere parçalatanlara para cezası verildi

Denizli’de dört avcı, tüfekle vurup yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine avcılara para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Buldan ilçesine bağlı Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda, 4 Ocak günü yaşanan vahşette bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı.

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Daha sonra yavruyu av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı. İçlerinden birinin telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı olayın görüntülerinde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği duyuluyor.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen dört kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 4 bin 132’şer lira ceza kesildi. Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.