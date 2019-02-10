Yavaş’tan vaatler: Yardım alan ailelere su indirimli, çocuklarına servis ücretsiz

İYİ Parti’nin de desteğiyle CHP’nin Ankara adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş, seçilmesi halinde yapacakları yardımların bazılarından bahsetti.

Fotoğraf: Facebook

AA’nın haberine göre İYİ Parti Altındağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Yavaş, temiz hava, içilebilir su, temiz ve konforlu ulaşım ile yeşil alanların artırılmasının en önemli görev olduğunu söyledi.

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Yavaş, harcanan paranın hesabının verileceğini belirterek “Suya para mı ödediniz… Arkasında yazacak; ne kadarı ASKİ’nin hangi hizmetine gidiyor. Emlak vergisi mi ödediniz… Arkasında yazacak ne kadarı sağlığa, asfalta, eğitime gidiyor” ifadelerini kullandı.

Keyfi yatırım yapılmayacağından bahseden CHP’li aday, yardım alan kişilerin suyu 20 tona kadar 10 liradan kullanacağını aktardı. Bu kişilere 52 otobüs bileti verileceğinden bahsetti.

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Yavaş, insanların yol parası yüzünden çalışmaya gitmek istemediğini savunarak belediye olarak bunu teşvik edeceklerini kaydetti.

Yavaş şöyle devam etti: “Gördüğünüz gibi şimdiye kadar kaşıkla verip kepçeyle almışlar. Biz, yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Servis ücretlerini de biz karşılayacağız. Onların iyi yetişmesi için hem kendini hem de ailesini kurtarmak için uğraşacağız. Yeni bir yönetim geliyor. Her şeyin hesabını veren, şeffaf ve öncelikle yapacağı işi vatandaşa soran…”