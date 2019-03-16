Yavaş’tan Temelli’ye: Terör örgütlerine mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, HDP Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Seçilmişse HDP’nin oylarıyla seçilmiştir” sözlerine tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Twitter’da paylaşım yapan Yavaş, Temelli’ye tepki göstererek kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, hür iradesi kendi elinde olan tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını dile getirdi.

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İYİ Parti’nin de desteklediği CHP’li aday, “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadelerini kullandı.

HDP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir için aday çıkarmaması, ‘millet ittifakı’na destek olarak yorumlanmıştı.

Artı TV’ye konuşan Temelli şunları söylemişti: “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür.”