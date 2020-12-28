Yavaş’tan sonra İmamoğlu ve Soyer de duyurdu: Belediyede asgari ücret 3100 lira

2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları belediyede ile bağlı şirketlerde çalışan personel için asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, iki gün önce 2021’de belediyede asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını söylemişti.

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Asgari ücretin açıklanmasının ardından belirlenen rakama tepkiler gelmiş, 3 bin liranın üstünde bir teklifin getirilmesini talep eden ve karara muhalefet eden Türk-İş’in genel sekreteri Nazmi Irgat, artışın yeterli olmadığını, işçinin beklentilerini karşılamadığını belirtmişti. Kamu-İş açıklamasında da “Ülkemizde yaklaşık 10 milyon emekçi 2,825 lira ücretle insani olmayan koşullara mahkum edilmiştir” denmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 lira olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz.”

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” diyerek belediye ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dün belediye bünyesinde çalışanların 2021 yılı ocak ayından itibaren alacağı ücreti en az 3 bin 100 lira olarak belirlediklerini açıklamıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 25 Aralık’ta Twitter hesabından benzer bir uygulama olacağını şu sözlerle duyurmuştu: “Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 liradan az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun.”