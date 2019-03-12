Yavaş’tan ‘sahte senet’ suçlamasına: Senedi veren işadamı ‘sahtecilik’ten ceza aldı

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, hakkındaki ‘sahte senetle icra takibi yaptığı’ yönündeki iddiayı ‘acizlik’ diye nitelerken söz konusu senedi aldığı işadamının dört sene hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Yavaş’ın avukat olarak temsil ettiği şirket ile işadamı Necmettin Kesgin arasında alacak meselesi nedeniyle bir ihtilaf oluşmuştu. Aradaki sorun çözülene kadar, Kesgin tarafından, temsil ettiği şirket adına Yavaş’a bir senet verildiği belirtilmişti. Süreç içerisinde Kesgin’den gereken tahsilat yapılamayınca, söz konusu senetin Yavaş tarafından icra takibi yapılarak tahsil edilmek istendiği, ancak bu senette Kesgin adına atılan imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yargı süreci halen devam eden bu konuyu gündeme getirerek Mansur Yavaş’ın adaylığını tartışmaya açmıştı.

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CHP’li Yavaş bugün Ankara’da basın toplantısı düzenleyerek konuya açıklık getirdi.

Söz konusu davada asıl mağdurun kendi tarafı olduğunu dile getiren Yavaş, Kesgin’le ilgili şöyle konuştu: “Bu sahte senedi bana bilerek verdiği için dört sene hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Şantaj da var dosyada. Eğer icraya verirsen şöyle yaparım gibisinden dosyada belgeler de var. Ayrıca benimle yaptığı tüm görüşmeleri gizlice kaydetmiş. Bunlardan toplamda dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.”

‘Yargıtay’ın hakkımda onadığı bir ceza yok’

Yavaş, ‘belgede sahtecilik’le ilgili Yargıtay kararı bulunduğuna dair iddialarıysa şöyle yanıtladı: “Yargıtay’ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır. Asıl mağdur benim. Yargıtay’ın hakkımda onadığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur.”

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‘Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi?’

Kesgin hakkında ‘şizofren raporu’ bulunduğunu ifade eden Yavaş, şunları kaydetti: “Hiçbir ilişkim olmadığı demesine rağmen ıslak imzalı ikrarı da orada. Bu sahteci şahıs ne amaçlıyor? Karar onanırsa hapse girecek. Ayrıca diğer istismar dosyasından da ceza alması yüksek. Hapse girmekten kurtulmak için rakiplerimizin adalet gücünü kullanmak için harekete geçiyor. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyeceği bir kara leke olarak kazınmıştır. Siyasileri avuçlarına alanı da, bundan medet uman siyasileri de ilk defa gördüm. Siyasi rant uğruna sığınılan bu şahsın ağzıma almaktan utanacağım suçları vardır. Dün parti sözcüsü dedi ki inceledik dedi. Avukatım burada, maden incelediniz tekzip kararlarının içerisinde bu bilgilerin hepsi var. Eğer bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha fecaat. Mansur Yavaş’ı lekelemek için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var, yaptığınız suç. Onu çocuk istismarı davasından beraat ettirmek için mi kolluyorsunuz? Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi? Bu şahsa sahip çıkıyorsunuz. Bir koltuk uğruna böyle sabıkalı, konusuz suç oluşturan birinin arkasına sığınması, onu televizyonlara çıkarması, beni karalaması acizliktir.”

Ömer Çelik ‘saygın işadamı’ demişti

Yavaş, AKP Sözcüsü Çelik’in kendisinin adaylığını tartışmaya açmasına yönelik de şöyle konuştu: “Sayın Ömer Çelik bu şahıs için saygın bir işadamı diyor ya, bu şahıs kendisi hukuk fakültesinden ayrılmış zamanında ve afla da geri dönüyor. Staj yaparken okul ÖSYM’den gelen belgesi sahte bir şekilde 100 puan artırarak Gazi Üniversitesi’nde geçiş yaptığını ortaya çıkarıyor. Bunun da mahkeme kararı hepinizin önünüzdedir. Dosyaya intikal eden belgelerden anlaşılıyor ki bu ‘saygın’ işadamı çocuk istismarından yargılanıyor.”