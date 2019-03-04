Yavaş’tan Özhaseki’ye: Tecrübeyse, Gökçek daha tecrübeliydi, devam edeydi madem

‘Millet ittifakı‘nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, kendisinin tecrübesiz olduğu yönündeki söylemine “Tecrübeyse [Melih] Gökçek daha tecrübeliydi. Öyle değil mi? Devam edeydi madem” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinde seçmenlerle yaptığı toplantıda AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin kendisine yönelik söylemlerine yanıt verdi.

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Beka söylemine yanıt: Geldiğimiz köken belli

Yavaş kendisinin seçilmesi durumunda ‘beka’nın tehlikeye gireceği yönünde özellikle MHP cephesinden gelen söylemlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bunun bekayla mekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bu arkadaşımız MHP eski milletvekili, belediye başkan adayımız MHP eski milletvekili. Bizim geldiğimiz köken (kendisinin eski MHP’li olmasına atıfta bulunuyor) belli. CHP, İYİ Parti ile birlikte ‘millet ittifakı‘nı kurdu. Şunun sözünü veriyorum; eğer bu ülke herhangi bir şekilde tehlikeye düşerse, bekamız tehlikeye düşerse bu otobüsün üzerindekiler ve burada toplananlar hangimiz hükümetimizin, devletimizin arkasında durmaz?”

‘Bu ekibin olduğu yerde terörist yaşayabilir mi?’

Kendisinin seçimi alması durumunda belediyeye örgüt militanlarını alacağı yönündeki eleştirilere yanıt verirken de Yavaş, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın belediyeyi AKP’den aldıktan sonra işçi çıkarmamasını hatırlattı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Yok teröristleri alacakmış. Şu ekibin bulunduğu yere terörist yanaşabilir mi? Anlatacağınız projeniz olsun. Deyin ki; ‘biz size daha iyi hizmet edeceğiz’. Ama tükenmişlik ortaya çıkınca anketleri gördükçe maalesef diller de kirlenmeye başladı.”

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Seçimi 10 puan farkla kazanacağını iddia eden Yavaş, Özhaseki’nin tecrübe konusundaki söylemlerine du şu yanıtı verdi: “Rakibim ‘Ben Kayseri’de bütün projelerimi yaptım, tecrübeli olarak geldim, küçük belediye başkanı ne anlar bu işten’ diyor. Bir; Tayyip Erdoğan İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman bir günlük başkanlığı yoktu. İki; Özhaseki küçük bir belediye başkanıyken Kayseri Belediye Başkanı’nın görevden alınması nedeniyle büyükşehire geldi. Üç; Melih Gökçek de daha önce biliyorsunuz Keçiören belediye başkanıydı. Şimdi geldik tecrübeye. Tecrübeyse, Gökçek daha tecrübeliydi. Öyle değil mi? Devam edeydi madem.”