Yavaş’tan Özhaseki’ye: Biz izin falan almadan TV’ye çıkarız

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, TV’ye çıkıp tartışma konusunda AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye gönderme yaptı.
Özhaseki, Yavaş’la TV’de birlikte programa çıkıp tartışıp tartışmayacağına dair soruya “Ben önümüzdeki günlerde şahsen Tayyip bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim” demişti.
CHP-İYİ Parti’nin ortak adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara’nın Polatlı ilçesindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP’li aday, Özhaseki’nin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bu varsayım. Bir gerçekleşsin cevabımızı ona göre veririz. Bir önce duyalım. ‘İzin alırsa…’ diyorsunuz. Ben ‘Gitsin, izin alsın’ demem. Biz izin falan almadan çıkarız.”