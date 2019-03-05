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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan Özhaseki’ye: Biz izin falan almadan TV’ye çıkarız

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, TV’ye çıkıp tartışma konusunda AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye gönderme yaptı.

Yavaş ilçede bir de miting düzenledi. (Fotoğraf: DHA)

Özhaseki, Yavaş’la TV’de birlikte programa çıkıp tartışıp tartışmayacağına dair soruya “Ben önümüzdeki günlerde şahsen Tayyip bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim” demişti.

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CHP-İYİ Parti’nin ortak adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara’nın Polatlı ilçesindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’li aday, Özhaseki’nin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bu varsayım. Bir gerçekleşsin cevabımızı ona göre veririz. Bir önce duyalım. ‘İzin alırsa…’ diyorsunuz. Ben ‘Gitsin, izin alsın’ demem. Biz izin falan almadan çıkarız.”

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